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Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

Antalya’da Rus uyruklu kadına apartman içinde biber gazı sıkarak kolundaki çantayı ve elindeki alışveriş torbasını gasp eden zanlı yakalandı. Gasp anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1533 Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 14.15 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus asıllı Ekterina Gürlersan (32), marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak üzere apartmana girdi.

Gürlersan’ın arkasından binaya giren şahıs asansörün kapısını açmak üzere olan kadının yüzüne biber gazı sıkıp, kolundaki çanta ve elindeki kağıt alışveriş torbasını alıp kaçtı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri eşkal doğrultusunda çalışma yapmaya başladı.

Ara sokaklarda arama yapan ekipler durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik sorgusu yaptı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı sırada H.G.'nin elindeki iki karton çantayı kontrol eden polis, çanta içerisindeki kadın çantasının Ekterina Gürlersan’a ait olduğunu belirledi.

"KADININ ELİNDEN ZORLA ALDI"

Gürlersan’a ait pasaport, cep telefonu, bir miktar para ve özel eşyaları teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan H.G. ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan H.G’nin Rus Ekterina Gürlersan’ın kolundaki çantaları alma anı saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.G’nin, Ekterina Gürlersan’ın arkasından kapı kapanmadan binaya girdiği asansöre yönelen kadını takip ettiği görüldü. Görüntülere yansımayan bölümde kadının yüzüne biber gazı sıkan H.G.’nin Ekterina Gürlersan’ın kolundan zorla çantayı çekip alma anı ve kaçması saniye saniye görüntülere yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Rus apartman gasp

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