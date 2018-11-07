Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift atan Doğan marka iki aracın sürücülerine birer gün arayla toplam 17 bin 123 TL para cezası uygulandı. Araçlardan birinin plakasız olması, diğerinin sürücünün ehliyetinin bulunmaması cezaları katladı.

1 / 6 İlçede dün kesilen 7 bin 969 TL tutarındaki drift cezası rekor olarak kayıtlara geçerken, bir gün sonra aynı ilçede bu rekor 9 bin 154 TL ile kırıldı.İlk ceza dün Manavgat Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi girişinde yapılan polis kontrollerinde kesildi.

2 / 6 Ön ve arka plakaları sökülmüş, drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşüren Doğan marka otomobil sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı.

3 / 6 Trafik ekipleri 20 dakikalık kovalamacanın ardından kaçan otomobili Sanayi Sitesi içerisinde bir oto boyacıda ele geçirdi. Araç sürücüsü A.S.E. saklandığı yerde yakalanırken, aracın plakaları otomobilin bagajında bulundu.

4 / 6 Sürücü A.S.E.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin TL, 32/3 gürültü çıkaran araçları kullanmak maddesince bin 2 TL, 23/4 aracın tescil plakasının sökülü halde araç kullanmak maddesince bin 694 TL olmak üzere 7 bin 969 TL para cezası uygulandı.

5 / 6 Otomobil 2918 sayılı trafik kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.