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Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift atan Doğan marka iki otomobilin sürücülerine birer gün arayla toplamda 17 bin 123 TL para cezası kesildi. Araçlardan birinin plakasız olması, diğerinde ise sürücünün ehliyetinin olmaması nedeniyle cezalar katlanırken, ilçede iki günde iki araca driftten kesilen toplam ceza 17 bin 123 TL oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift atan Doğan marka iki aracın sürücülerine birer gün arayla toplam 17 bin 123 TL para cezası uygulandı. Araçlardan birinin plakasız olması, diğerinin sürücünün ehliyetinin bulunmaması cezaları katladı.

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İlçede dün kesilen 7 bin 969 TL tutarındaki drift cezası rekor olarak kayıtlara geçerken, bir gün sonra aynı ilçede bu rekor 9 bin 154 TL ile kırıldı.İlk ceza dün Manavgat Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi girişinde yapılan polis kontrollerinde kesildi.
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Ön ve arka plakaları sökülmüş, drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşüren Doğan marka otomobil sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı.
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Trafik ekipleri 20 dakikalık kovalamacanın ardından kaçan otomobili Sanayi Sitesi içerisinde bir oto boyacıda ele geçirdi. Araç sürücüsü A.S.E. saklandığı yerde yakalanırken, aracın plakaları otomobilin bagajında bulundu.
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Sürücü A.S.E.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin TL, 32/3 gürültü çıkaran araçları kullanmak maddesince bin 2 TL, 23/4 aracın tescil plakasının sökülü halde araç kullanmak maddesince bin 694 TL olmak üzere 7 bin 969 TL para cezası uygulandı.
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Otomobil 2918 sayılı trafik kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
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Psikoloğa sevk edilen araç sürücüsü psikoteknik değerlendirmenin ardından psikoloğun vereceği 'sürücü olabilir' raporuna tabi tutulduktan sonra raporun olumlu olması halinde 30 gün sonra ehliyetini alabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Antalya drift Manavgat trafik cezası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun polislerimize
ceza kesen memur arkadaşımızın elleri dert görmesin. görevini tam olarak yapmış. tebrikler ve teşekkürler.
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