Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift atan Doğan marka iki aracın sürücülerine birer gün arayla toplam 17 bin 123 TL para cezası uygulandı. Araçlardan birinin plakasız olması, diğerinin sürücünün ehliyetinin bulunmaması cezaları katladı.
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