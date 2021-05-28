Antalya'da aranan Ukraynalı turistin cansız bedeni bulundu

Tatil amacıyla 1 Mayıs'ta kente gelen Yana Kryvosheia'dan (42) haber alınamaması üzerine son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları genişletilerek yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı.

İz takip köpeklerinden de faydalanılan çalışmalarda, uçakla havadan tarama yapıldı. Bölgedeki kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Kryvosheia'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kryvosheia'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"ZİRVEDEYİM, MANZARA ÇOK GÜZEL" MESAJI ATMIŞTI

Kryvosheia'nın 10 Mayıs'ta ülkesine dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istemişti. Kryvosheia'nın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine 16 gün önce arama çalışması başlatılmıştı. (AA)

