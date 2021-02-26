Antalya'da ateşle yapılan sıra dışı tıraş

Kepez ilçesinde yaşayan İsmail Avuçcular (26), 15 yıl önce kalfa olarak başladığı kuaförlüğü, 7 yıldır kendi işletmesinde usta olarak sürdürüyor. Kendine ait dükkanını açtığı sıralar, televizyondan Hintli bir berberin ateşle tıraş ettiği videoyu izledi. Ardından müşterisinin kendisiyle dalga geçmesini hazmedemeyen Avuçcular, içerisinde kimyasal malzemelerden oluşturduğu özel karışımı ile ilk deneyimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Avuçcular ardından işletmesinde talepte bulunan müşterilerinin saçlarını sıra dışı stiliyle yakarak kısaltmaya başladı. Ayna karşısında saçlarında alev topunu gören müşterilerse hem şaşkınlığını hem korkusunu gizleyemiyor.

"İLK DENEDİĞİM KİŞİ BENİMLE ALAY EDEN MÜŞTERİMDİ"

Saç yakmayla tıraş etmeyi yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğünü anlatan İsmail Avuçcular, Hintli berberlerden gördüğü tekniği, müşterisiyle girdiği iddia sonrası Türk usulüyle denemeye karar verdiğini ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. Avuçcular şunları söyledi:

“Bir müşterim bana bu videoyu göstererek ‘bana bunu yapabilir misin?’ diyerek dalga geçti. Bende heveslenerek ve kendime bu konularda güvenerek yaparım dedim. Sende deneyelim dedim, ilk başta korktu. Üzerine ‘100 TL para vereceğim’ deyince koltuğa oturdu. Derinin yanmaması için nasıl bir şey yapabilir diye düşündüm ve Türk zekası işte 10 dakika içinde kendimce bir formül ürettim. Olur mu olmaz mı derken, arkadaşın saçına sürdüm. Önlem amaçlı arkadaşlarımızdan biri yangın tüpüyle, birisi havluyla birisi de su dolu kovayla başımızda bekliyordu. Herkesin hazır olduğu esnada çakmağı çaktım ve saç alev aldı. Baktım ki müşteri bu durumdan hiçbir şekilde zarar görmüyor, acı hissetmiyor, derinin yandığını hissetmiyor, bizde devam ettik. Bu durum beni heveslendirdi. Dedik ki bu işi profesyonelleştirelim.”