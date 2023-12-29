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  4. Antalya'da balıkçının fok sevinci: "Ne haber? Şuna bakar mısınız? Fok var fok"

Antalya'da balıkçının fok sevinci: "Ne haber? Şuna bakar mısınız? Fok var fok"

29.12.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerin denizle buluştuğu noktada balık tutmak isteyen vatandaşlar, tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokuyla karşılaştı. Gördüğü fok karşısında şaşıran balıkçının, “Bak bak foka bakın, foka? Ne haber? Şuna bakar mısınız? Fok var fok, balık olur mu olmaz. Ne kadar güzel geliyor” demesi gülümsetti.

Akdeniz fokları, son aylarda Antalya'nın çeşitli bölgelerinde balıkçılar ve tur teknesiyle gezen tatilciler tarafından sıklıkla görüntülenmeye başlandı. Son olarak önceki gün Muratpaşa ilçesinde falezlerin denizle buluştuğu noktada balık tutmak isteyen vatandaşlar, karşılarında bir anda nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokuyla karşılaştı. Sudan çıkarak kısa bir süre balıkçılara görünen fok, daha sonra suya geri daldı. Bu sırada o anları cep telefonu kamerası ile kayda alan balıkçı ise sevinç yaşadı.

Gördüğü fok balığı karşısında duygularına hakim olamayan balıkçı, “Bak bak foka bakın, foka? Ne haber? Şuna bakar mısınız? Fok var fok, balık olur mu olmaz. Ne kadar güzel geliyor” demesi gülümsetti. Fok balığı ise bir süre daha bölgede yüzerek, falezlerin altında bulunan mağarasına çekilerek gözlerden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

ANTALYA KIYILARINDA 25 FOK

Öte yandan, Konyaaltı Sahili açıklarında dün bir yavru Akdeniz foku ölü bulundu. Yavru fokun, fırtına nedeniyle kayalara çarptığı ya da balıkçı ağına takılarak boğulup öldüğü tahmin ediliyor.

Falezlere yakın noktalarda amatör balıkçılar tarafından misina ile yapılan balık avcılığının foklar için tehlike arz ettiğine vurgu yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında 25'e yakın fok olduğuna dikkat çekerek, balıkçıları uyardı.

"DÜN ÖLÜ BİR FOK ALDIK, AYAKLARINDA İZLER VARDI"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz foku endemik bir turdur. Dünyadaki sayısı 700-750 arasındadır. Antalya ve Mersin kıyılarında çok sayıda fok var. Şu anda yat limanı çevresinde bu aralar kendini gösterir. Bilindiği üzere bunlara Akdeniz keşiş foku denir. Anneler yavruların etrafında bulunur. Falezlerin denizle buluştuğu alanda balıkçılar canlı balık atıyorlarsa ya da oltada balık atarlarsa foklar bunlara yakalanabilir. Yakalandığı zaman yüzeye çıkar, uzatma ağları daha tehlikelidir. Dün ölü bir fok aldık, boyun bölgesinde ve ayak bölgesinde izler gördük, tahminimce bu fok balıkçı ağında tutuldu ve boğularak öldü. Foklar insanların yakınına kadar gelir, kimse korkmasın. Biz sualtında sıklıkla karşılaşıyoruz. Vatandaşın korkmaması gerekir, bir zararı yok. Eylül-Ekim gibi yavruları sıklıkla gözükür. Örneğin Kadın Yarı bölgesinde, Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerde, Beldibi'nde, Çaltıcak'ta yuvalarının olduğunu biliyoruz" dedi.

(İHA)

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