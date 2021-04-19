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Antalya’da balon balığı bolluğu! Sayıları her geçen gün artıyor

19.04.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da amatör balıkçıların oltaları balon balıklarıyla doldu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde Antalya kıyılarında fazlaca görülen ve vatandaşları tedirgin eden balon balıklarıyla ilgili, “Popülasyon artmaya devam ediyor. Şu ana kadar bize bir şey yapmadığına göre kimse korkmasın. Endişeye gerek yok, herkes rahatlıkla denize girebilir" dedi.

Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz ve Ege kıyılarına yerleşen istilacı balık türü sayısı 600’e ulaştığı bildirildi. Özellikle zehirli aslan balıkları ile balon balıkları, Akdeniz için en büyük tehlike oluşturuyor. Balon balıkları hem tüketildiği zaman zehirli olmaları hem de çevrelerine verdikleri zararla biliniyor. Son dönemde balıkçıların ağlarına zarar veren, tüketildiği zaman ölüme neden olan, zaman zaman kıyıya yaklaşmaları nedeniyle vatandaşları tedirgin eden balon balığının Akdeniz’deki popülasyonu artmaya devam ediyor. Kısa süre önce Antalya kıyılarında balıkçıların oltalarına takılıp, kıyıda görülen dev balon balıkları vatandaşları tedirgin etmişti. Öte yandan sabah denize açılan balıkçıların oltasına balon balıklarının 4 kancaya birden takıldığı görüldü.

"ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Türkiye kıyılarında yaklaşık 15 yıldır balon balığının popülasyonunda artışın devam ettiğini bildirdi.

Kızıldeniz kökenli türlerin giriş yapmaya devam ettiğini dile getiren Gökoğlu, “Bunların içinde de en çok artış göstereni balon balığıdır. Kıyılarımızda 7 tür balon balığı var. Tarım ve Orman Bakanlığı bu türlerinden birinin yakalanmasını ve kuyruğunun değerlendirilmesi için teşvik koydu. Balıkçılarımızın baş belası oldu” diye konuştu.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Son dönemde balon balıklarının kıyıya yakın yerde vatandaşlar tarafından oltayla yakalandığını aktaran Gökoğlu, "Balon balıklarından su içinde korkulmasına gerek yok. Eğer balon balıkları saldırgan olsa su altına daldığımız zaman ilk bize zarar verirdi. Şuana kadar bize bir şey yapmadığına göre kimse korkmasın. Ender vakalar olabilir. Endişeye gerek yok, herkes rahatlıkla denize girebilir. Hem küçük, hem büyük türü dalgaların altına girebilir ama endişeye gerek yok. Balon balıklarının bulunduğu okyanuslarda kimse denize girmezdi. Herkes rahatlıkla Antalya’da denize girebilir” diye konuştu.

Balon balığını yiyen bir başka tür olmadığı için aşırı derecede çoğalmaya devam ettiğinin altını çizen Gökoğlu, ileride Akdeniz’de bir denge kurulmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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