Antalya’da balon balığı bolluğu! Sayıları her geçen gün artıyor

Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz ve Ege kıyılarına yerleşen istilacı balık türü sayısı 600’e ulaştığı bildirildi. Özellikle zehirli aslan balıkları ile balon balıkları, Akdeniz için en büyük tehlike oluşturuyor. Balon balıkları hem tüketildiği zaman zehirli olmaları hem de çevrelerine verdikleri zararla biliniyor. Son dönemde balıkçıların ağlarına zarar veren, tüketildiği zaman ölüme neden olan, zaman zaman kıyıya yaklaşmaları nedeniyle vatandaşları tedirgin eden balon balığının Akdeniz’deki popülasyonu artmaya devam ediyor. Kısa süre önce Antalya kıyılarında balıkçıların oltalarına takılıp, kıyıda görülen dev balon balıkları vatandaşları tedirgin etmişti. Öte yandan sabah denize açılan balıkçıların oltasına balon balıklarının 4 kancaya birden takıldığı görüldü.

"ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Türkiye kıyılarında yaklaşık 15 yıldır balon balığının popülasyonunda artışın devam ettiğini bildirdi.

Kızıldeniz kökenli türlerin giriş yapmaya devam ettiğini dile getiren Gökoğlu, “Bunların içinde de en çok artış göstereni balon balığıdır. Kıyılarımızda 7 tür balon balığı var. Tarım ve Orman Bakanlığı bu türlerinden birinin yakalanmasını ve kuyruğunun değerlendirilmesi için teşvik koydu. Balıkçılarımızın baş belası oldu” diye konuştu.