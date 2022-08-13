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Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! 'Bir anda her şey kontrolden çıktı'

13.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dün bir kişi, girdiği bankanın şube müdürünü rehin aldı. Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen Mehmet Reşit D. "Ne yapacağımı bilmiyordum. Bankanın şubesine gidip, hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim. Bir anda her şey kontrolden çıktı. Böyle olacağını düşünmüyordum" dedi.

Olay, dün Antalya Kepez'de meydana geldi. Saat 15.30'da bir kişi girdiği bankanın şube müdürünü rehin aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken şube müdürünü rehin alan kişi 2 saatin sonunda ikna edildi. Piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen Mehmet Reşit D. emniyetteki ifadesinde "Ne yapacağımı bilmiyordum. Bankanın şubesine gidip, hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim. Bir anda her şey kontrolden çıktı. Böyle olacağını düşünmüyordum" dedi.

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BANKA MÜDÜRÜNÜ REHİN ALDI

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen Mehmet Reşit D., güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, tabancasına el koydu. Mehmet Reşit D.'nin, ardından şube müdürünü rehin aldı ve içeridekileri bankanın giriş kısmına doğru çıkardı. Olay yerine ihbarla çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, çevre güvenliğini aldı, şubenin önündeki yolu trafiğe kapattı. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ulucan, operasyonu anbean yönetti.

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ANNESİ OĞLUNU İKNA ETMEK İÇİN GETİRİLDİ

Şube müdürünü rehin alan Mehmet Reşit D.'nin ile görüşen müzakereci polisler, silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Anne Hatice D. de oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi. Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu. Bankada görevli personelin saat 17.00 sıralarında dışarı çıkmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, içeri girdi ve Mehmet Reşit D. gözaltına alındı.

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"BİR ANDA HER ŞEY KONTROLDEN ÇIKTI, BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM"

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mehmet Reşit D.'nin, Antalya'da sebze- meyve ticareti ile uğraştığı, işleri kötü gidince borca girdiği ortaya çıktı. Piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen Mehmet Reşit D., "Ne yapacağımı bilmiyordum. Bankanın şubesine gidip, hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim. Bir anda her şey kontrolden çıktı. Böyle olacağını düşünmüyordum" dedi.

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Mehmet Reşit D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Antalya'da bir bankaya girerek, içeridekileri rehin alan zanlı, Antalya Emniyetimiz tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Antalya Emniyetimizi tebrik ediyor, iş birliği için banka yöneticilerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya banka
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