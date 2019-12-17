HABER

Antalya'da bankada soygun girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 09:49 | Son Güncelleme

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Soyguncu ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da, banka şubesine silahla giren Kırgızistan uyruklu, güvenlik personeli ve çaycıyı rehin aldı. Silahlı kişiyi etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Zanlı polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel banka şubesine, saat 09.30 sıralarında gelen kişi, silahını çıkararak, banka güvenlik görevlisini rehin aldı.

"ÜZERİMDE BOMBA VAR, HERKES DIŞARI ÇIKSIN"

Vücuduna koli bandı sarılı halde banka şubesine giren kişi, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Personelin banka şubesini boşaltmasının ardından içeride silahlı kişi, güvenlik görevlisi ile çaycı dışında kimse kalmadı. Silahlı kişi, çalışanların dışarı çıkmasının ardından şubenin kapısını kilitledi. Silahlı kişi, bir süre sonra özel güvenlik görevlisinin de silahını eline aldı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek, ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Polisin geldiğini gören silahlı kişi, rehin aldığı 2 kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı.

"HER ŞEYİMİ ELİMDEN ALDILAR"

Bir süre sonra banka şubesinden giren 2 polis, silahlı kişiyi ikna etmek için konuşma yapmaya başladı. Kırgız olduğu öğrenilen silahlı kişi, polise, "Benim her şeyimi elimden aldılar, yetkili biriyle görüşmek istiyorum" dedi.

6982d5b0875d75059efd57b11ecc1cb5

BİR SAAT 10 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİ

Antalya'da banka şubesine girip iki kişiyi rehin alan Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra polis tarafından ikna edildi.

Gözaltına alınarak banka şubesinden çıkartılan kişi, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.

Banka şubesi çalışanları, olay anında çok korktuklarını belirtti. Sadece cep telefonlarını alarak şubeden çıktıklarını belirten çalışanlar, başka bir şey alamadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Soğuk hava araç camlarını dondurduSoğuk hava araç camlarını dondurdu
Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararıAnkara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya soygun banka

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Olan güvenliklere oluyor zaten. Adamı oraya koyuyorsun yetkisi yok. Başına bir iş gelse arkasında duran yok. Zor iş
Millet de para yok sıkıntı çok bunlar normal geliyor artık
gariban güvenlikten ne istiyon bari müdürü rehin alsaydın
Yav kardeşim deli misin?Aksiyon mu arıyorsun?Git yat evine uyu.
millet ne yapsın kardeş ac insanlar ac yetiremiyor ne yapacağını şaşırmış millet çıkış yolu arıyorlar o da bel ki diye girmiştir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamu atamalarındaki güvenlik soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Güvenlik soruşturması kalkıyor mu? Flaş gelişme!

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Dehşete düşürdü! Böyle bulundu

Varto ve Bulanık belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanlarına gözaltı

Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

46 köyde sokağa çıkma yasağı!

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu! Gözaltılar var

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.