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Antalya'da bankada soygun girişimi! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 09:49 | Son Güncelleme

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Soyguncunun personeli rehin aldığı belirtiliyor.

Antalya'da bankada soygun girişimi! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya soygun banka

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Olan güvenliklere oluyor zaten. Adamı oraya koyuyorsun yetkisi yok. Başına bir iş gelse arkasında duran yok. Zor iş
gariban güvenlikten ne istiyon bari müdürü rehin alsaydın
Yav kardeşim deli misin?Aksiyon mu arıyorsun?Git yat evine uyu.
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