Antalya'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet Antalya Kurban Bayramı namazı vakti 2020

Kurban Bayramı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah bayram namazına gitmek isteyen müslüman vatandaşlar Antalya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayram namazı koronavirüsten kaynaklı kılınamamıştı. İşte Diyanet'in paylaştığı Antalya Kurban Bayramı namaz saatleri..

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet namaz saatleri takvimine göre, 81 ilde bayram namazı farklı dakikalarda idrak edilecek. Antalya'da bayram namazı 06:33'te gerçekleşecek. Bayram namazı öncesinde, camilerde bayram hutbeleri okunacak.

Büyük şehirlerde namaz kılmak için yer bulmaya çalışan vatandaşların bir kısmı da yeni açılan Ayasofya'da namaz kılmak için hazırlığa başladı. Camilere sınırlı kişinin alınması, Antalya'da oturan vatandaşları bayram namazı için, erkenden kalkıp camide yer kapmaya teşvik etti.

Koronavirüs salgınından dolayı eskisi gibi kişi sayıları olmayan camilere Kurban Bayramı namazı için girişleri sınırlı alınacak. Antalya Kurban Bayramı namazı saatlerinde camilerde koronavirüs önlemleri kapsamında kişi alınacak. Antalya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak sorusunu soran vatandaşlarımız için listemiz aşağıda.