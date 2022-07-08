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Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Antalya'da bayram namazı saati! 9 Temmuz 2022 Cumartesi

08.07.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu olurken Kurban Bayramı öncesi birçok vatandaş konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı sabahında, vatandaşlar camilere gidip bayram namazı kılacak. Peki Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Antalya'da bayram namazı saati...

Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Antalya'da bayram namazı saati! 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Antalya bayram namazı saati günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde her il için ayrı ayrı namaz saatleri bilgisini paylaştı. Peki Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Antalya'da bayram namazı saati ve detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Antalya'da bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 06.18'de cemaatle beraber kılınacak.

Antalyalılar Kurban Bayramı namazınının ardından verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

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