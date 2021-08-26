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  4. Antalya'da bir anda yola fırlayan küçük kıza araç çarptı! Yürekleri ağza getiren olay kamerada

Antalya'da bir anda yola fırlayan küçük kıza araç çarptı! Yürekleri ağza getiren olay kamerada

26.08.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Barbaros Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek için araçlar arasından dikkatsiz bir şekilde yola fırlayan Gül Çallı'ya (9), Hasan D.’nin kullandığı otomobil, çarptı.

"ANNE BACAĞIM ACIYOR" SÖZLERİ YÜREKLERİ SIZLATTI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Çallı'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, küçük kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ambulansta tedavi sırasında annesiyle görüştürdüğü Gül Çallı'nın "Anne bacağım acıyor" diye inlemesi yürekleri dağladı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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