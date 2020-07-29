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  4. Antalya'da bir çocuğu kaçırmaya çalışan kişi tutuklandı

Antalya'da bir çocuğu kaçırmaya çalışan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Antalya'da kucağına aldığı çocuğu annesinin müdahalesiyle bırakan ve şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi Selekler Çarşısı'na gelen M.I, saz sattığı iş yerinin önünde duran 2,5 yaşındaki M.K.D'yi kucağına alarak yürümeye başladı.

Bu sırada durumu fark eden anne, çocuğunu M.I'nın kucağından aldı. Annenin tepkisi üzerine M.I, olay yerinden uzaklaştı.

Ailenin şikayeti üzerine çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde, çocuğu sevmek istediğini, başka bir amacının olmadığını savundu. Yanlış anlaşıldığını öne süren M.I. "Çocuk ağlıyordu. Yanında annesi de vardı. Ben de şaka maksatlı çocuğu alıp havaya kaldırdım. 'Süpermen ol seni uçurayım' dedim. Annesi yanıma geldi, bana bağırdı. Ne olduğunu anlayamadım." iddiasında bulundu.

Zanlı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.

(AA)


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