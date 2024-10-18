Antalya'da bir otelde yangın çıktı! Tatilciler tahliye edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Tatilciler otelden tahliye edilirken, hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
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