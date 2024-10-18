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Antalya'da bir otelde yangın çıktı! Tatilciler tahliye edildi

18.10.2024 17:33
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Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Tatilciler otelden tahliye edilirken, hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Antalya'da bir otelde yangın çıktı! Tatilciler tahliye edildi

Antalya'nın Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

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Çatı kısmında başlayan yangın büyürken, oteldeki tatilciler tahliye edildi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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antalya kemer
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