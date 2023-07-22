HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da butik otelde can pazarı! "Yangın var çabuk gelin..."

Antalya'da butik otelde can pazarı! "Yangın var çabuk gelin..."

22.07.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kaleiçi'nde butik bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirirken 12 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu.

Antalya'da butik otelde can pazarı! "Yangın var çabuk gelin..."

Yangın sonrası yapılan incelemelerin ardından banyoda hayatını kaybettiği belirlenen Vivianne Saad ile Dory Mhanna'nın cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından kaşık sedyeye alınarak cenaze aracına kadar taşındı.

O

"YANGIN VAR ÇABUK GELİN"

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saad ile Mhanna'nın, eşyalarını toplarken dumandan etkilendikten sonra banyoda hayatlarını kaybettiği belirlendi. Saad ile Mhann'nın yan odada bulunan çocukları Shana Mhanna (18) ve Shirlay Mhanna'nın (23) ise yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

p

Yangını haber alarak işletmesine gelen Betül Kızılkaya, "Çalışanım saat 03.00 sıralarında 'Yangın var çabuk gelin' diye beni aradı. Biz de hemen geldik. Geldiğimizde alevler binayı sarmıştı. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. İtfaiyeciler sağ olsun hızlı hareket ettiler. Burası otel, içeride de 2 kişinin öldüğü söylendi" dedi.

İşlemlerin ardından bazı turistler ile çalışanların otelden eşyalarını aldıkları görüldü. Dory Mhanna'nın valizindeki eşyalar ise tutanakla polise teslim edildi.

Yangının çıkış nedenini belirleme çalışmaları sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşehir'de vahşet! Eşini ve 6 yaşındaki kızını katlettiNevşehir'de vahşet! Eşini ve 6 yaşındaki kızını katletti
Muğla’da orman yangınıMuğla’da orman yangını
Pire ısırığı yüzünden ampute edildi!Pire ısırığı yüzünden ampute edildi!
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.