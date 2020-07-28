HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da büyük yangın! Beyaz eşya deposu alev alev yandı

Antalya'da büyük yangın! Beyaz eşya deposu alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 19:58 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan mobilya ve beyaz eşya deposu alev alev yandı. Binada bulunan 2 dairenin de zarar gördüğü yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da büyük yangın! Beyaz eşya deposu alev alev yandı

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevler, kısa sürede büyüyerek bütün binayı etkisi altına aldı.

MAHALLE SAKİNLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Alevlerin büyümesiyle panik yaşayan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesiyle birlikte Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözde sevk edildi.

DEPODAKİ TÜM MALZEMELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede söndürülen yangında mobilya ve beyaz eşya deposu kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, depodaki tüm malzemeler yanarken, binanın üst katında bulunan 2 dairede ve depo önünde park halindeki bir araçta hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor? 'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor?
Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldıYamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı
İŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanlarıİŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanları

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekil koronavirüse yakalandı

AK Partili vekil koronavirüse yakalandı

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Usta oyuncunun oğluyla yakalanınca...

Usta oyuncunun oğluyla yakalanınca...

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Diğer Haberler
YKS'de sınavdan erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi

YKS sınavından erken çıkarılmışlardı! 12 öğrenci için karar verildi

Van'da zabıta ekiplerine saldırı! Yaralılar var

Zabıta ekiplerine saldırı! Yaralılar var

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: 10 gözaltı

Belediyede usulsüzlük operasyonu! Gözaltılar var

Sultangazi’de feci kaza: Takla atan aracın içinden fırladı

Feci kaza: Takla atan aracın içinden fırladı

Amasya’da korkutan orman yangını

Amasya’da korkutan orman yangını

Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı

Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.