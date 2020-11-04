Antalya'da 'Çelik Kafes' operasyonu! Bazada yakalandı

Antalya'da jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. 'Çelik Kafes' adı verilen operasyonu Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu yönetti. 400 jandarma personelinin görev aldığı operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

ÇAY PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Havadan helikopterle destek verilen narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda komando timleri de hazır bulundu. Çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermiler ve hassas teraziler ele geçirilen operasyonda, şüphelilerin baskın anında yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu görüldü. Bir şüphelinin evine yapılan baskında, uyuşturucu çay paketlerinde bulundu. Zanlının kullandığı şırınga ise yattığı kanepenin başucunda ele geçirildi. Şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.