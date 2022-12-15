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Antalya'da cinayet! Otomobille yolu kesildi, kurşunların hedefi oldu

15.12.2022 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 41 yaşındaki Ömer S.'nin kullandığı aracın önü, husumetlisi tarafından otomobille kesildi. Saldırı olacağını anlayan şahıs otomobilden inerek kaçmaya çalıştı. Ancak saldırgan arkasından koşarak ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından ise kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Antalya'da cinayet! Otomobille yolu kesildi, kurşunların hedefi oldu

Antalya'daki korkunç cinayet, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5014 Sokak üzerinde yaşandı. Ömer S.'nin (41) kullandığı otomobilin önü, daha önce tartıştığı R.A. (38) aracıyla kesti.

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

İkilinin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce R.A. yanında taşıdığı tabancasını çıkarttı. Ömer S. ise otomobilden çıkıp kaçmaya başladı. R.A., koşarak takip ettiği Ömer S.'ye arkasından ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer S., kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralanan Ömer S., olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Şahsın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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2 SAAT SONRA YAKALANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından R.A.’nın kaçtığı yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi R.A., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya

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