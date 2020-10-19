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Antalya'da cinsel istismar sanığının beraat kararına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 10:15 | Son Güncelleme

Antalya'da, 16 yaşındaki N.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Birol K. hakkında mahkemenin verdiği beraat karanına aile, avukatları aracılığıyla itiraz edecek. Genç kızın annesi Fatmana Ç. ise gözyaşları içinde, “Şimdi kızıma ne diyeceğimi bilemiyorum. Sanık evimizin önünde davul zurna çalacakmış. Ama henüz dava bitmedi." diye konuştu

Antalya'da cinsel istismar sanığının beraat kararına itiraz

Teyzesiyle birlikte 18 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde polis merkezine giden N.D., 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu bulunan akrabası Birol K. hakkında, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis merkezinde yaşadıklarını ağlayarak anlatan N.D., olay günü Birol K.'nin annesini aracıyla işe götürdüğünü belirtti. Annesi gittikten sonra kapıyı arkadan kilitlediğini ve uyuduğunu anlatan N.D., ''Bir süre sonra Birol K. geldi, kapıyı çaldı, açmadım. Mesaj attı, cevap vermedim. Durumu anneme yazdım. Annem de kapıyı açmamamı, evde yokmuşum gibi arkadaşıma gittiğimi yazmamı istedi. Ben de Birol K.'ye evde olmadığımı yazdım. Beni olduğum yerden almak istediğini söyledi. Çünkü o beni de arada bir işe bırakıyordu. Hatta beni işe bırakırken arabada bacağıma sarılıyordu. Bunu anneme anlatmadım. Çocukluk aklımla yanlış anlamış olabileceğimi düşünüyordum. O gün saat 08.00'den 10.30'a kadar kapıda kaldı, sonra ayrıldı" dedi.

'SÖYLERSEM ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Bir süre sonra arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini, saat 15.00 sıralarında geri döndüğünü aktaran N.D., ifadesini şöyle sürdürdü:

“Eve girmeden önce arkadaşım Fatma ile karşılaştım. Sonra eve çıkmak için apartmana girdim. Eve girmeden önce Birol K. arkamda belirdi. Birol K. ile evde yalnız kalmak istemediğim için elimdeki anahtarı fark ettirmeden kapı önündeki ayakkabının içine koydum. Sonra da anahtarın annemde olduğunu ve dedemin yanına gideceğimi söyledim. Beni bırakmak istediğini belirtti. Kabul etmedim. Bileğimden tutarak zorla arabaya bindirdi. Biner binmez de kapıları kilitledi. Bu sırada arkadaşım Fatma benim arabaya binişimi görmüş. Varsak bölgesinde ormanlık alana götürdü. Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi. 'Arabadan inip manzarayı öyle izleyelim' dedim, izin vermedi. Bu sırada annem aradı, ancak Birol K. telefonu elimden alarak arabanın arkasına attı. Ben telefonu almak için öndeki iki koltuğun arasından arkaya uzandığım sırada beni arka koltuğa doğru attı ve kendisi de yanıma geldi. Ardından cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bana kimseye söylememem gerektiğini, aksi takdirde öldüreceğini söyledi. Beni Kepez Kent Meydanı'na bıraktı. Giderken de gülüyordu. Ardından arkadaşım Fatma'yı arayıp beni bulunduğum yerden almasını istedim. Sonra da teyzemle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldum."

RAPORDA CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU

Genç kızın sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan elektrikçi Birol K., suçlamaları kabul etmedi. Kendisine iftira atıldığını öne süren Birol K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Birol K., 6 Ağustos tarihinde görülen 2'nci duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararı duyunca fenalaşan genç kızın annesi Fatmana Ç., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cinsel istismar sanığı Birol K., dün Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Birol K.'yi avukatı temsil ederken, şikayetçi avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Şikayetçi avukatları sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üzerine atılı çocuğun nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin anlaşıldığına dikkat çekerek, Birol K.'nin beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık Birol K. son sözünde suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın atılı suçlardan beraatına karar verdi.

KARARA AİLEDEN TEPKİ

Duruşma sonunda N.D.'nin ailesi, avukatları ve duruşmayı izleyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, karara tepki gösterdi. Adliye dışında pankart açarak kararı protesto eden grup adına konuşan Avukat Hilal Özlem Çağlar, şunları söyledi:

“Bir çocuğun dünyası başına yıkıldı. Biz çocuğumuzun arkasındayız. Bu sanık, mağdur kızın evinin önünde davul zurna çalacağını söylemiş. Adalet arayışımız henüz bitmedi. Ona gerekli cezayı verdirdikten sonra davul zurnayı biz çalacağız. Bu kişinin daha önce de böyle eylemler yaptığına dair duyumlar aldık."

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Fatmana Ç. ise gözyaşları içinde, “Şimdi kızıma ne diyeceğimi bilemiyorum. Sanık evimizin önünde davul zurna çalacakmış. Ama henüz dava bitmedi. Karara itiraz edeceğiz" diye konuştu. Mağdur çocuğun teyzesi Nur Ç. de beraat kararı çıktığını, ancak bu işin peşini bırakmayacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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