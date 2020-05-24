Antalya'da çok acı olay! Kızı, parkta ölen babasının başında feryat etti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Düden Park içinde meydana geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında verilen sokağa çıkma izni yle 72 yaşındaki Mustafa Torun ve 68 yaşındaki Hatice Torun çifti Düden Park’a geziye çıktı.

Parkta bir süre dolaşan çift, şelalenin aktığı noktaya doğru yürüyüşe geçti.

Köprüden geçip akarsu boyunca yürümeye başlayan Mustafa Torun, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Eşinin bayıldığını zanneden Hatice Torun’un yardımına hemen yakındaki polis ekipleri ve bekçiler koştu.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp pili de takılı olan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.