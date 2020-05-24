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  4. Antalya'da çok acı olay! Kızı, parkta ölen babasının başında feryat etti

Antalya'da çok acı olay! Kızı, parkta ölen babasının başında feryat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2020 18:42 | Son Güncelleme

Antalya’da sokağa çıkma izninden eşiyle yararlanan yaşlı adam, parkta rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Haberi duyup olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu, babasının örtülü cenazesine bakıp kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Düden Park içinde meydana geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında verilen sokağa çıkma izniyle 72 yaşındaki Mustafa Torun ve 68 yaşındaki Hatice Torun çifti Düden Park’a geziye çıktı.

Kızı, parkta ölen babasının başında feryat etti

Parkta bir süre dolaşan çift, şelalenin aktığı noktaya doğru yürüyüşe geçti.
Köprüden geçip akarsu boyunca yürümeye başlayan Mustafa Torun, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Eşinin bayıldığını zanneden Hatice Torun’un yardımına hemen yakındaki polis ekipleri ve bekçiler koştu.
112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp pili de takılı olan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yaşlı adamın kızı Zeynep Toker ve damadı Mehmet Toker geldi.
Babasının üzerinin örtülü olduğunu gören Zeynep Toker gözyaşlarına boğuldu.
Eşine ve annesine sarılan Zeynep Toker’i yakınları teskin etmeye çalıştı. Boşluktan faydalanıp babasının yüzündeki örtüyü açan ve babasına dokunan Toker, uzun süre eşine sarılıp, babasının cenazesi başında ağladı.
Mustafa Torun’un Almanya’da yaşadığı ve 6 ay önce kızının yanına geldiği öğrenildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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