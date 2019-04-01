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Antalya'da çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 22:55 | Son Güncelleme

Antalya'da ortaokulun yanındaki çöp konteynerinde büyük oranda yanmış 3 oy pusulası ve zarf bulundu.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi AK Parti sorumlusu Ömer Alsancak, bugün akşam saatlerinde, seçim günü görevli olduğu Turgut Reis Ortaokulu'nun önündeki çöp konteynerindeki oy pusulalarını fark etti. Ömer Alsancak'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki 3 çöp konteynerini boşaltarak inceleme yaptı. Polis aramada, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü'ye 'evet' mührü basılmış birisinin büyük kısmı yanmış 3 oy pusulası ve zarf buldu. Bunun üzerine polis ekipleri okul çevresindeki diğer çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pusulaların çıktığı çöp konteynerinin olduğu yeri gören güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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