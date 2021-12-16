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  4. Antalya'da define avcıları sahili mesken tuttu! Köstebek yuvasına döndü

Antalya'da define avcıları sahili mesken tuttu! Köstebek yuvasına döndü

16.12.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya’da dün etkili olan sağanak yağışın ardından, kıyı kesimlerde dalgalar sahilleri dövdü. Her fırtına ve yağışın ardından günün aydınlanmasıyla birlikte Avsallah Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'na gelen define avcıları ise, dedektörle değerli eşya aramaya başladı. Kazı işlemi sonrası sahilde oluşan görüntüyse köstebek yuvalarını andırdı.

Antalya'da define avcıları sahili mesken tuttu! Köstebek yuvasına döndü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağış ve rüzgarlı hava sonrası define avcıları soluğu sahillerde aldı. Madeni paranın yanı sırada değerli ziynet eşyaları dedektörle arayan avcılar, kazdıkları sahili adeta köstebek yuvasına dönüştürdü.

Madeni para, gümüş ya da altın kolye ve yüzük arayan define avcıları, dedektörün sinyal aldığı bölgeyi çapayla kazıyor. Buldukları değerli eşyaları ceplerine koyan avcılar, ardından sahili taramaya sürdürüp, sinyal aldıkları bölgeleri kazmaya devam ediyor.

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BİR YILDIR DEĞERLİ EŞYA ARIYOR

1 yıldır değerli eşya aradığını belirten Musa Eser, şuana kadar madeni para bulabildiğini ancak yüzük bulmak için aramayı sürdürdüğünü söyledi. Eser, 2 gün önce yüzük bulduğunu da sözlerine ekleyip, değerli eşya aramaya devam etti.

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(İHA)

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antalya define
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