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  4. Antalya'da dehşet anları! 2 polisi bıçakla yaraladı, vurularak yakalandı

Antalya'da dehşet anları! 2 polisi bıçakla yaraladı, vurularak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Antalya'da aranan şüpheli, kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli, bacağından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirilirken, olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Aranması olduğu öğrenilen şüpheli, yolda yürürken, 2 polis memuru tarafından durdurulmak istendi.

2 POLİS YARALANDI

Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran şüpheli, polislerden birinin göğsünün sol üst kısmına diğerinin ise sağ bacağına sapladı.

BACAĞINDAN VURULDU

Şüpheli, bacağından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirilirken, olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 polis ve şüpheli, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavinin ardından şüpheli, emniyete götürülecek.

Olay yerinden fotoğraflar;

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(DHA)


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