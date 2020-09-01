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Antalya'da dehşet! Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 13:23 | Son Güncelleme

Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Aygün, 2 yıl önce de bir barda çıkan tartışma sonrası uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Antalya'da dehşet! Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü

Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün seyir halindeki otomobilini durduran kişi, ardından tabancayla göğüs bölgesine ateş etti. Saldırgan olay yerinden ayrılırken, görgü tanıkları 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hakkı Aygün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başpehlivan Aygün'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden U.Ç.S. adlı kişi, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.

Hakkı Aygün, 24 Mart 2018 tarihinde de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğramış, Aygün ve yanındaki güreşçi arkadaşı yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

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SALDIRI ÖNCESİ PAYLAŞIM

Hakkı Aygün'ün, silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce, otomobilinde ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

(DHA)

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