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  4. Antalya'da dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Antalya'da dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

03.03.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Antalya'da dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan tartışmanın ardından araçlarına çarpan otomobile pompalı tüfekle ateş eden 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Tarafların şikayetçi olmadığı olayda ticari araçtaki 3 kişi hakkında ‘kasten yaralama’ ve 'mala zarar verme’ suçlarından işlem yapıldı. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Olay, geçen hafta perşembe günü saat 21.00 sıralarında Manavgat’ın Yukarı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil ve hafif ticari araçta bulunan kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bir kişi bulunan otomobil sürücüsü, aracıyla V.A., F.U. ve R.M.’nin içinde olduğu ticari araca çarparak kaçtı. Bu sırada ticari aracın bagajında bulunan pompalı tüfeği alan V.A., otomobilin arkasından defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet etti. Şüpheliler ticari araca binerek bölgeden uzaklaştı.

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İhbar üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri ilçe merkezinde yaklaşık 15 dakika süren kovalamanın ardından ticari aracı Çakalderesi mevkiinde durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri tespit ettikleri otomobildeki 2 kişiyi de bularak polis merkezine getirdi.

Taraflar ifadelerinde, aralarında herhangi bir husumet olmadığını, ağız dalaşı sonrası bir anlık öfkeyle olayın yaşandığını söyleyerek şikayetçi olmadı. V.A., F.U. ve R.M. hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, park halindeki ticari araca, otomobilin gelip çarptığı bu sırada bir kadının kaçmak isterken yere düştüğü, ticari aracın bagajını açan V.A.’nın tüfeği alarak otomobile ateş etmeye çalıştığı görüldü. Tüfeğin tutukluk yaptığı sırada yanındaki kişinin de V.A.'ya ‘sık, sık’ diye bağırdığı, V.A. araçla birlikte görüntüden çıktığı anlarda defalarca silah sesi duyuldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı saldırı
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