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Antalya'da dehşete düşüren görüntüler! '5 sene de yatsam yine öldüreceğim'

26.01.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir temizlik görevlisi işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü silahla bastı. Silahın tutukluk yapmasıyla olası bir facianın eşiğinden dönülürken görüntülerde şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin'in "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" dediği görüldü.

Antalya'da dehşete düşüren görüntüler! '5 sene de yatsam yine öldüreceğim'

Olay, Antalya'da meydana geldi. İşine son verildiği gerekçesiyle Salih Şahin, elinde silahla Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünü bastı. Silahı tutukluk yapan Şahin, tabancanın kabzasıyla şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'ı yaraladı. Olayın görüntülerinde Şahin'in "5 sene de yatsam yine öldüreceğim"dedi.

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SİLAH TUTUKLUK YAPTI, KABZASIYLA VURUP YARALADI

Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Şahin'nin bir süre önce işine son verildi. Salih Şahin, dün sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı’ndaki Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi. Burada tabancasını çeken Salih Şahin, bağırmaya başladı. Şahin, karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı. Tabanca tutukluk yapınca Salih Şahin, bu kez de silahın kabzasıyla Yılmaz’ın başına vurup yaraladı. Kasım Yılmaz ile 3 kişi, Salih Şahin'e engel olmaya çalıştı.

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"5 SENE DE YATSAM YİNE ÖLDÜRECEĞİM"

Salih Şahin'in silahın namlusuna mermi sürmeye çalışıp tetiğe bastığı, "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" dediği anlar, bir çalışan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Saldırganı tutan kişinin, "Aptal mısın, bırak şunu" sözleri, şube müdürlüğündeki kadın çalışanların, "Güvenliği çağırın, polis çağırın, silahı var. Silah var elinde, alın şunu elinden. Sıkıyor" şeklinde yardım istemesi de görüntülerde yer aldı. Erkek bir çalışan, "Silahta bir şey yok" derken, kabzayla yaralanan Kasım Yılmaz'ın bir eliyle Salih Şahin'i tutması, diğer eliyle de başındaki kanamayı durdurma çabası dikkat çekti.

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BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Salih Şahin, "İşten çıkartıp, ekmeğiyle oynuyorlar. Adalet bu mu" diye bağırmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Salih Şahin'in 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı belirtildi.

(DHA)


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