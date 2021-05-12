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  4. Antalya'da dehşete düşüren kaza! Kaldırımda beklerken canından oldu

Antalya'da dehşete düşüren kaza! Kaldırımda beklerken canından oldu

12.05.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen S.K.Ç. (32), otomobiliyle kavşakta virajı döndüğü sırada iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda duvar gölgesinde işe gitmek için servis bekleyen Abdullah Tezel’e (32) çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde hayatını kaybetti. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü S.K.Ç. gözaltına alınırken, Abdullah Tezel’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşağı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaldırıma çıkıp bekleyen şahsa çarptığı görüldü.

(İHA)

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trafik kazası antalya

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