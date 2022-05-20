Antalya'da dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Alanya’dan Manavgat istikametine seyir halinde olan Diyar Çiçek'in (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in acı haberini alan ailesi olay yerine gelerek ağıtlar yaktı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin refüje çarpması ve sürücünün sürüklenme anları yer alıyor.

(İHA)

