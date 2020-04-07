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  4. Antalya'da dehşete düşüren olay! 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin tüfekle öldürdü

Antalya'da dehşete düşüren olay! 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 21:57 | Son Güncelleme

Antalya’da oyun oynadıkları sırada H.K.'nin (7) tetiğine dokunduğu babasına ait pompalı tüfekten çıkan saçmalar, ağabeyi Yusuf K.'nin (8) ölümüne neden oldu. Sinir krizi geçiren anne Derya K., oğlunun öldüğünü öğrenince "Yusuf, sen benim dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.

Antalya'da dehşete düşüren olay! 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin tüfekle öldürdü

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişine giden Derya ve Berat K. çiftinin çocukları L.K. (1), H.K. (7), Yusuf K. (8) ve H.K. (13) evde kaldı.

Kardeşlerden 13 yaşındaki abla H.K.'nin en küçük kardeşi L.K ile ilgilendiği sırada, 7 yaşındaki H.K. ile 8 yaşındaki Yusuf K. ise oynamak için oturma odasına geçti. Bir süre oynayan iki kardeşten H.K., babasına ait pompalı tüfeği ağabeyi Yusuf K.'ye doğrultup ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Yusuf K. nin boğazına isabet etti. Patlama sesini duyan abla H.K., balkona çıkıp komşularından yardım istedi.

ANNENİN FERYADI

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Yusuf K.'nin yaşamını yitirdiğini, tüfeği ateşleyen H.K.'nin ise dudağına isabet eden saçma yüzünden yaralandığını belirledi. Market dönüşü olaydan haberdar olan anne Derya K., sinir krizi geçirdi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Derya K., H.K.'ye sarılarak, "Yusuf sen benim dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, uzman ekipler eşliğinde kardeşlerin ifadesine başvurdu. Yaşamını yitiren Yusuf K.'nin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya pompalı tüfek

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