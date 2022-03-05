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Antalya'da dehşete düşüren olay! Kadını sokak ortasında sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi

05.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Otelde çalışan ve işe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen E.K (22) tarafından sırtından bıçaklandı. Bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kısa sürede gözaltına aldığı E.K., Aktaş'ı başka birine benzettiği için bıçakladığını öne sürdü. İşte olayın detayları!

Antalya'da dehşete düşüren olay! Kadını sokak ortasında sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 531 Sokak'ta meydana geldi. E.K., oteldeki işine gitmek üzere evinden çıkıp, kaldırımda yürüyen Eşe Aktaş'ı takibe aldı. Bir süre yürüyen Aktaş'ın arkasından yaklaşan E.K., cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Aktaş'ı sırtından yaralayıp kaçtı.

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Aktaş'ın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Aktaş, çağırılan sağlık ekibince ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Operasyon düzenleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinde Eşe Aktaş'ı çöplerden atık toplayan birine benzettiği ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçakladığını öne süren E.K., "Bu yüzden takip edip bıçakladım" dedi.

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Öte yandan E.K.'nin, Eşe Aktaş'ı takip etmesi ve sırtından bıçakla yaralaması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polisteki sorgusu süren E.K., adliyeye sevk edilecek.

(DHA)

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