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Antalya'da deniz keyfi, Denizli'de ise yılın ilk karı

15.11.2020 14:07 | Son Güncelleme:
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Antalya'da deniz keyfi, Denizli'de ise yılın ilk karı

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava ve yağış etkili olurken Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın ederken, Denizli'de ise hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı düşerken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Dün yer yer sağanağın olduğu etkili olduğu kentte hava sıcaklığı düşmesine rağmen bugün güneşli havayı fırsat bilenler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

HAVA SICAKLIĞI 25 DERECE

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte sahile gelen yerli ve yabancı tatilcilerin kimileri sıcaklığı 25 derece ölçülen denize girerken kimileri de kumsalda oturmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık avladı.

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Sahilde asıl rağbeti üst kısımda bulunan yürüyüş ve bisiklet yolu gördü ve buralarda yoğunluk yaşandı. Çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapan aileler ise güneşin keyfini çıkarttı. Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki hafta da 24-25 derece düzeyinde olması bekleniyor.

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DENİZLİ'DE KAR YAĞIŞI

Denizli'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte bugün yüksek kesimlere kar yağdı.

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Kentte dün etkili olan sağanak, bugün yerini yüksek bölgelerde kara bıraktı. Kentin önemli turizm noktalarından biri olan Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Kayak merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı bölgede 5 santimetreye ulaştı.

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En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesis, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzara sundu.

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