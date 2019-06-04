Antalya'da denizde can pazarı! Anne ve 2 kızı kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Patara Plajı'nda yüzen 9 yaşındaki Eda Kürek bir anda akıntıya kapıldı. Kader Kürek (25) de kardeşini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. 2 çocuğunun akıntıda sürüklendiğini gören anne İde Kürek (45) de denize girdi.

Akıntıda boğulma tehlikesi geçiren anne ve kızları, bir süre sonra deniz kenarındaki kayalıklara çıkmayı başardı.

ORTAKLAŞA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kayalıkta mahsur kalan aileyi kurtarmak için Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 acil servis ile AKUT ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi.

Kayalıktan kurtarılan anne ve kızları, sedyeyle güvenli bölgeye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (AA)



