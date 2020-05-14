HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da denizden gelen sis merak konusu oldu

Antalya'da denizden gelen sis merak konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 15:53 | Son Güncelleme

Antalya Kemer'de bir anda ortaya çıkıp tüm sahil bandını kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sisin denizden karaya doğru geliş anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bu sabah bir anda ortaya çıkan ve ilçede ilk defa görülen sis, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Sadece deniz üzerinde ve sahilde görülen sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sis, bölgede yaklaşık 15 dakika civarında etkili oldu. Sisle birlikte esen hafif rüzgarın taşıdığı polenler de sahil bandını sarı renge boyadı.

SİSİN GELİŞİ KAMERADA

Yoğun sisin ilçeye geldiği anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Deniz üzerinden karaya doğru ilerlediği görülen sisin başta seyrek olduğu, daha sonra ise yoğunlaşarak görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdüğü görüldü.

'DUMAN GİBİ, ÖNCELİKLE YANGIN ZANNETTİK BİZ BUNU'

Yaşanan doğa olayı sırasında sahildeki işletmelerinde tadilatta bulunan Okan İsmet Öztürk, "Sabah geldiğimizde saat 10.00 sularında denizden büyük bir toz bulutunun geldiğini gördük. Duman gibi, öncelikle yangın zannettik biz bunu. Sonrasında her tarafı kaplamaya başladı bu duman. Ne olduğunu merak ediyoruz. Biz de bilmiyoruz. Ama nem gibiydi. Afrika sisi diyenler oldu. Bilmiyoruz merak ediyoruz biz de" dedi.

'HALA DA ÇOK MERAK EDİYORUZ NE OLDUĞUNU ÇÖZEMEDİK'

Yaşananları anlatan çalışanlardan Necdet Yıldırım, "Sabah 09.00 sularında iş yerimize geldik. Tadilatımıza başladık ve saat 10.00 civarında denizden bir sis dumanı gelmeye başladı. Daha sonra yaklaştıkça göz gözü görmemeye başladı. Biz de çok merak ettik. 10- 15 dakika içerisinde dağıldı gitti. Hala da çok merak ediyoruz ne olduğunu çözemedik" diye konuştu.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, tam net olmamakla birlikte doğa olayını, "Bizim tahmin ve uyarılarımızda Antalya için toz taşınımı beklemiyoruz. Bu görüntü de büyük olasılıkla sabah saatlerinde çekilmiş. Serin deniz yüzeyine sıcak hava kütlesinin gelmesiyle oluşan pus durumu olabilir" diye açıkladı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Kadıköy'de eski günleri aratmayan görüntülerKadıköy'de eski günleri aratmayan görüntüler
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları!

Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları!

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Sayı 11'e çıktı

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Sayı 11'e çıktı

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

18 Mayıs da resmi tatil mi?

18 Mayıs da resmi tatil mi?

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Diğer Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında isyan etti: Atatürk'ü sevmek için izin mi alacağım?

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

İzmit’te 2 sokak karantinaya alındı!

İzmit’te 2 sokak karantinaya alındı!

Eczacılar Günü mesajları: Koronavirüse karşı görevlerinin başında olan Eczacılar için en anlamlı mesajlar

En güzel Eczacılar Günü mesajları

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde eski günleri aratmayan yoğunluk

Kadıköy'de eski günleri aratmayan görüntüler

Kurucaşile'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs vakası görülmedi

11 Mart'tan bu yana koronavirüs vakası görülmedi

Uykuda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

9 yaşındaki çocuğun acı sonu... Uykusunda kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.