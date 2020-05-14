Antalya'da denizden gelen sis merak konusu oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bu sabah bir anda ortaya çıkan ve ilçede ilk defa görülen sis, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Sadece deniz üzerinde ve sahilde görülen sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sis, bölgede yaklaşık 15 dakika civarında etkili oldu. Sisle birlikte esen hafif rüzgarın taşıdığı polenler de sahil bandını sarı renge boyadı.

SİSİN GELİŞİ KAMERADA



Yoğun sisin ilçeye geldiği anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Deniz üzerinden karaya doğru ilerlediği görülen sisin başta seyrek olduğu, daha sonra ise yoğunlaşarak görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdüğü görüldü.

'DUMAN GİBİ, ÖNCELİKLE YANGIN ZANNETTİK BİZ BUNU'



Yaşanan doğa olayı sırasında sahildeki işletmelerinde tadilatta bulunan Okan İsmet Öztürk, "Sabah geldiğimizde saat 10.00 sularında denizden büyük bir toz bulutunun geldiğini gördük. Duman gibi, öncelikle yangın zannettik biz bunu. Sonrasında her tarafı kaplamaya başladı bu duman. Ne olduğunu merak ediyoruz. Biz de bilmiyoruz. Ama nem gibiydi. Afrika sisi diyenler oldu. Bilmiyoruz merak ediyoruz biz de" dedi.