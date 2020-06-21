Antalya'da denize 500 metrede lavanta şöleni

Kozmetik, gıda ve ilaç sanayilerinde kullanılan, endüstriyel tıbbi- aromatik bitki olan lavantanın, Antalya'da denize neredeyse sıfır alanda yetiştirilmesiyle ilgili yapılan deneme çalışması başarıyla sonuçlandı. Özellikle Isparta ile Burdur'da büyük tarlalarda yetiştiriciliği yapılan ve her yıl on binlerce yerli- yabancı turistin görmek için akın ettiği lavanta, daha çok yayla bitkisi olarak biliniyor.

'ANTALYA LAVANTA KOKUYOR'

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Antalya'daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), 2015 yılında 'Antalya Lavanta Kokuyor' sloganıyla proje başlattı. 2016'da dikilen fideler, 1 yıl sonra ilk ürünü vermeye başladı. 4 yıl sonra ise lavanta fideleri büyüdü ve denize yakın bölgelerde yetiştirilip, yetiştirilemeyeceğine yönelik deneme çalışmaları da başarılı olurken, 2 dekarlık alandaki lavantalarda mor görsel güzellik oluşturdu.

25 METRE RAKIMDA YETİŞTİ

BATEM uzmanlarından Doç. Dr. Köksal Aydınşakir, yaylaya ait bir bitki olarak aktarılan lavantanın sahil bölgesinde de yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini belirlemek amacıyla 2015 yılında gıda teknolojisi ve tıbbi aromatik bitkiler bölümü uzmanları olarak Bulgaristan ve Isparta'dan getirilen 7- 8 çeşidin, sahil koşullarında adapte olup olmayacağını belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Doç. Dr. Aydınşakir, 2015 yılında başlayan çalışmada 2 dekarlık alanda, deniz kenarında 25 metre rakımda lavantanın kolaylıkla yetiştirilebileceğinin bu bahçede kanıtladığını kaydetti.