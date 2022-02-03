Antalya'da deprem mi oldu? 3 Şubat Perşembe nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Kayseri'de gece yarısı hissedilen sarsıntı bölgedeki vatandaşları korkuttu. AFAD tarafından Kayseri'de 00:03'de bir deprem meydana geldiği açıklandı. Peki 3 Şubat 2022 Çarşamba nerede deprem oldu?

3 ŞUBAT NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu ve Kandilli de son depremler listesinde sarsıntının büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı.

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunarak "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!





