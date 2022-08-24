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Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 24 Ağustos 2022 Antalya son dakika deprem açıklaması

24.08.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya ile ilgili son dakika deprem açıklaması sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Antalya, Kaş'ta 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü sarsıntı hisseden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 24 Ağustos 2022 Antalya son dakika deprem açıklaması

Antalya ile ilgili son dakika deprem haberlerinin ardından Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Antalya, Kaş'ta 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. AFADF'ın verilerine göre Akdeniz'de 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'dan da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 08.30'da Akdeniz'de 4.4 şiddetinde deprem gerçekleştiği kaydedildi. Meydana gelen sarsıntının 25.14 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

2022.08.24 08:30:19 35.6297 29.8125 9.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
2022.08.24 06:50:51 38.6065 31.1558 29.1 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.24 06:44:00 35.4020 26.1602 8.3 -.- 3.9 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.24 06:20:07 38.4018 25.6775 3.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.24 04:28:37 37.9925 27.1425 7.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.24 04:06:26 37.9762 27.1810 7.6 -.- 3.4 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.24 03:41:51 39.0900 41.2600 6.5 -.- 2.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2022.08.24 00:41:17 37.1123 28.5465 8.6 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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