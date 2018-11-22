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Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

Antalya'da telefon ile aradıkları emekli G.Ç.'yi 'Hesabınızdan para çekiyorlar' sözleriyle dolandırmak istediği iddiasıyla yargılanan Ali Rıza Alakuş için 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 660 lira para cezası verildi.

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Rıza Alakuş ile şikayetçi G.Ç. ve taraf avukatları katıldı. Emekli G.Ç, arkadaşıyla sohbet ederken telefonunun çaldığını, telefondaki kadının bankadan aradığını söylediğini belirterek, "Bana ’Hesabınızdaki parayı çekiyorlar’ dedi. Kimlik numaramı, hesap numaramı, hatta adresimi söyledi. Telefonuma mesaj olarak gelecek şifreyi söylememi istedi. Kabul etmeyince yanındaki erkek telefonu aldı. Kendisini bankanın güvenlik uzmanı olarak tanıtan bu kişi beni ikna etti ve bir an boş bulunarak telefonuma gelen şifreyi söyledim" dedi.

Telefon görüşmesi bittikten hemen sonra bankayı aradığını aktaran G.Ç., banka görevlisine hesabından para çekilip çekilmediğini sorduğunu kaydetti. Banka görevlisinin hesabından para çekilmediğini ancak bir hesaba gönderilmek üzere EFT talimatı verildiği bilgisini aldığını kaydeden G.Ç., böylece talimatı iptal ettirdiğini söyledi. Hesabında para olmadığını, kredi mevduat hesabından 3 bin 200 liranın başka bir hesaba aktarılmak istendiğini sözlerine ekleyen G.Ç., "İşlem durduruldu ve para hesabıma iade edildi. Ancak yine de şikayetçiyim. Ben ucuz kurtuldum ama başka insanların canını yakmasınlar" diye konuştu.

Hesabına para aktarılmak istenen Ali Rıza Alakuş ise olayla ilgisi bulunmadığını söyledi. Banka kartlarını ’İsmail’ adlı arkadaşına verdiğini iddia eden Alakuş, "Benim bir suçum yok, kimsenin parasını almadım. İsmail yüzünden mağdurum, bunun gibi yargılandığım 3-4 dosya daha var. Beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, şikayetçinin arandığı hattın yurt dışı taşıma trafik kayıt şekilde göründüğünü, bu nedenle kullanıcının tespit edilemediğini belirtti. Sanığın iddia ettiği gibi 3 banka kartını ’İsmail’ adlı kişiye vermesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkati çeken savcı, Ali Rıza Alakuş’un ’nitelikli dolandırıcılık suçu’na iştirakten cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 660 lira para cezasına mahkum etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Antalya

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