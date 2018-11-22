Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Rıza Alakuş ile şikayetçi G.Ç. ve taraf avukatları katıldı. Emekli G.Ç, arkadaşıyla sohbet ederken telefonunun çaldığını, telefondaki kadının bankadan aradığını söylediğini belirterek, "Bana ’Hesabınızdaki parayı çekiyorlar’ dedi. Kimlik numaramı, hesap numaramı, hatta adresimi söyledi. Telefonuma mesaj olarak gelecek şifreyi söylememi istedi. Kabul etmeyince yanındaki erkek telefonu aldı. Kendisini bankanın güvenlik uzmanı olarak tanıtan bu kişi beni ikna etti ve bir an boş bulunarak telefonuma gelen şifreyi söyledim" dedi.

Telefon görüşmesi bittikten hemen sonra bankayı aradığını aktaran G.Ç., banka görevlisine hesabından para çekilip çekilmediğini sorduğunu kaydetti. Banka görevlisinin hesabından para çekilmediğini ancak bir hesaba gönderilmek üzere EFT talimatı verildiği bilgisini aldığını kaydeden G.Ç., böylece talimatı iptal ettirdiğini söyledi. Hesabında para olmadığını, kredi mevduat hesabından 3 bin 200 liranın başka bir hesaba aktarılmak istendiğini sözlerine ekleyen G.Ç., "İşlem durduruldu ve para hesabıma iade edildi. Ancak yine de şikayetçiyim. Ben ucuz kurtuldum ama başka insanların canını yakmasınlar" diye konuştu.