Antalya'da dört saatlik 'pitbull' esareti! "Apartmandakiler dışarı çıkamadı, dışardakiler de içeri giremedi"

Gezintiye çıkarılan shih tzu cinsi 'Max' adlı köpeğe, sokağa terk edilen pitbull cinsi köpek saldırdı. 'Max'i parçalayıp öldüren pitbull, daha sonra Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 755 Sokak'taki 4 katlı apartmanın bahçesine girdi. Köpeği gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarla adrese gelen ekipler, Muratpaşa ve Büyükşehir belediyelerini arayıp, ekip talep etti. Köpeğin saldırı ihtimaline karşı binaya giriş-çıkışlara izin verilmedi.

4 saat sonra adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, iple bağladıkları köpeği kamyonete koyup, götürdü.

'Max'in sahibi Betül Ataş, olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Babam, köpeğimiz 'Max'i gezdirmek için çıkarmıştı. Bu sırada köpeğimize saldıran pitbull, parçalayıp öldürmüş. Bunun üzerine biz de yanına gittik. Başkasına zarar vermemesi için köpeği kovalayıp, buraya kadar getirdik.

Apartman bahçesine girince kapıyı kapatıp, yetkililere bilgi verdik. 4 saatin sonunda belediye ekipleri geldi. Bu süre içinde apartmandakiler dışarı çıkamadı, dışardakiler de içeri giremedi" diye konuştu.



(DHA)

