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Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi

18.01.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi

Antalya’nın Serik ilçesinde okul bahçesinde bir genç, arkadaşlarının drifti eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Serik ilçesinde bir genç, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Genç, spor aracıyla kız arkadaşını hazırlık yaptığı okul bahçesine getirdi.

Okulun bahçesine kalp çizen gencin arkadaşları da meşaleli ve Tofaş model araçları ile hazır bulundu. Kız arkadaşını kalbin olduğu yere götüren genç diz çöküp evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada biranda meşaleler yandı, bir otomobil ise çiftin etrafında drift atmaya başladı.

Farları yanmayan otomobil çiftin etrafında uzun süre drift attı. Maske ve sosyal mesafeye uyulmayan sürpriz evlilik teklifinde egzoz gürültüsü ve drift sesi mahalle sakinlerini rahatsız etti. Gençler bu tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. (İHA)


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