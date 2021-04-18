Antalya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi ara sokaklarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde saat 20.30 sularında devriye gezen motosikletli polis ekipleri, bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan 4 kişi bir süre ilerledikten sonra otomobili bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan 4 kişi arasında kovalamaca başladı. Ekipler, otomobil sürücüsü Ahmet A. (28) ve Mehmet A.'yı (26), Gazi Bulvarı üzerinde yakaladı. Bu esnada sürücü olduğu değerlendirilen Ahmet A., abisini arayıp olay yerine gelmesini istedi.

POLİSE CEZA YAZMAMASINI RİCA ETTİ

Şahısların yakalandığı yere gelen ağabey Serdar A., motosikletli polis ekiplerine kardeşine ceza yazmamalarını rica etti. Serdar A., polislerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kendisine de ceza yazacaklarını söylemesi üzerine “Benim hayvancılıktan çıkma yetkim var” diyerek kurtulamaya çalıştı.

GAZETECİLERE EL HAREKETİ

Bu sırada Mehmet A., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Israrla otomobilde olmadığını söyleyen Mehmet A., gazetecilere el hareketi yaparak, “Bunu da çekin” dedi. Polisin uyardığı Mehmet A., gazetecilerin çekmeleri durumunda hareketlerine devam edeceğini kaydetti. Serdar A. ise gazetecilere, “Gidin uyuşturucu satanları çekin, bizi ne çekiyorsunuz” diye tepki gösterdi.