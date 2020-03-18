HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da eczanede şeffaf naylonlu koronavirüs önlemi

Antalya'da eczanede şeffaf naylonlu koronavirüs önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Antalya’da bir eczanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, müşterilerle arasına mesafe koyan şeffaf naylonlu önlem beğeni topladı. Tünel gibi alana giren müşteriler, çalışanlarla küçük gişe gibi bir noktadan iletişim kuruyorlar.

Antalya'da korona virüs önlemleri artarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir eczane, işletme içini şeffaf naylon ile donattı. İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm bu naylon ile çadır gibi korumaya alındı. Bu uygulama ile hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissetti. Maske ve eldiven takarak görevlerini yapan iki kadın çalışanın, müşterileri ile aralarındaki mesafenin 1 metre olduğu görüldü. Ödeme ise naylon üzerine gişe gibi açılan 3 noktadan yapıldı. Eczaneye gelenler uygulamayı başarılı bulduklarını dile getirdi. Uygulamanın ülke genelinde de büyük beğeni topladığını dile getiren çalışanlar, şeffaf önlemin nasıl yapıldığında dair çok sayıda telefon aldıklarını belirtti.

"ALINMASI GEREKEN BİR ÖNLEM"

İlaç alan Tibet Bahar, ”Uygun bir yöntem olmuş. Çalışanlar için güzel bir uygulama olmuş kendilerini koruyorlar. Bizim içinde daha güvenli. İlk kez böyle bir uygulama gördüm. Kişisel alanı daraltıyor ama alınması gereken bir önlemdi” dedi.

"BAŞARILI BİR YÖNTEM"

Şakir Alpay ise, ”İlk kez böyle bir şey gördüm. Çok iyi bir korunma tedbiri. Herkes uyarsa çok güzel olur. Hem biz hem çalışanlar korunuyor. Yabancı, yerli herkes eczaneye geliyor. Bu durumda hiçbir şeyin olacağını zannetmiyorum. Çok başarılı bir yöntem bulmuşlar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
İşte karantina altındaki o otel!İşte karantina altındaki o otel!
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya eczane koronavirüs Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çöpten altın topluyorlar

Çöpten altın topluyorlar

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en uzun plajında koronavirüs önlemi!

Dünyanın en uzun plajı kapatıldı!

Koronavirüsten korunmak için dezenfektan alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Dezenfektan alırken nelere dikkat etmeliyiz?

DHA, 750 turistle karantina altındaki oteli görüntüledi

İşte karantina altındaki o otel!

İstanbul'un en kalabalık noktasıydı! Taksim Meydanı dezenfekte edildi

Bu kareler bugün çekildi! Her metrekaresi böyle temizlendi

Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor!

Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor!

Çay-kahve istemişlerdi! Karantina altındaki otelden teşekkür mesajı

'Çok önemli ihtiyaç' demişlerdi! Karantinadan teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.