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  4. Antalya'da ekimde deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Antalya'da ekimde deniz keyfi! Sahile akın ettiler

23.10.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller, yaz günlerini aratmadı. Kimileri denize girerken, kimileri de şezlongda ekim güneşinin keyfini çıkardı.

Antalya'da ekimde deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Hafta sonunu fırsat bilen kent sakinleri, Konyaaltı sahili başta olmak üzere park ve bahçelere akın etti. Kimileri denize girdi kimileri de güneşlendi. Konyaaltı sahilinin 'oteller bölgesi' olarak bilinen noktaları doldu. Antalyalılar kadar turistler de güneşli ekim ayının keyfini çıkardı. Su sporları ise gün boyunca tatilcileri eğlendirdi.

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Sürat motorunun arkasına bağlanarak havalanan paraşütteki 2 kişi dakikalarca sahili izledi. Antalya'da bugün hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü.

DHA

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antalya
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