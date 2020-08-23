Antalya'da endişelendiren görüntü! Koronavirüs tedbirleri unutuldu

Turizm kenti Antalya'da sıcak hava ve nemin bunalttığı vatandaşlar ve tatilciler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde aldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 44 olarak ölçüldü. Konyaaltı sahiline gelen bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında serinlerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Denizin keyfini en çok çocukların çıkardığı dikkati çekerken, sahile yakın bir noktadaki küçük kayalığın üzerine çıkan çoğunluğu gençlerden oluşan 20 kişilik kalabalık ise sırayla denize atlayarak eğlendi.

Kalabalığın fiziki mesafe ve maske kuralına uymadığı ise dikkati çekti.

DHA

