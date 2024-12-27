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  4. Antalya'da eşine az rastlanır olay! "En azından flaşı getir, onda şiki şiki baba var"

Antalya'da eşine az rastlanır olay! "En azından flaşı getir, onda şiki şiki baba var"

27.12.2024 10:34
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Antalya'da bir kişinin minibüsünden teyp çalındı. Nostalji sevdalısı araç sahibinin teybiyle birlikte flaş belleği de çalındı. Araç sahibi çalınan teybi önemsemeyip hırsızlara yaptığı çağrı ise duyanları adeta şaşkına çeviriyor.

Antalya'da eşine az rastlanır olay! "En azından flaşı getir, onda şiki şiki baba var"

Antalya'nın Serik ilçesinde nostalji tutkunu bir minibüs sahibinin arabasından teyp çalındı. Nostalji tutkunu Yücel Kır’ın eski tip minibüsünden, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, teyp ve içinde ‘Atla Gel Şaban’ filmindeki minibüs sahnesinde çalan ‘Şiki Şiki Baba’ adlı şarkının bulunduğu flaş belleği alıp ortadan kayboldu.

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ARAÇ SAHİBİNDEN HIRSIZA TEPİ

Sabah aracına binen Kır, teybin yerinde olmadığını görünce polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatırken, Kır, hırsıza tepki gösterdi.

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"EN AZINDAN FLAŞI GETİRSİN, ONDA ŞİKİ ŞİKİ BABA VAR"

Nostalji tutkunu olduğunu ve minibüsünü sırf bu yüzden aldığını belirten Yücel Kır, “Bu arabayı alma sebebim, Şiki Şiki Baba’dan kaynaklı. Sırf o şarkının hastası olduğum için bu arabayı almıştım. Şimdi o şarkıyı dinleyemeyeceğim. Nostaljiyi seviyorum” dedi.

Hırsıza da seslenen Kır, “Ona selam söylüyorum. En azından flaş belleği getirsin, onda Şiki Şiki Baba var. Benim hastalığım bu” diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya hırsızlık
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