HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da eski eş dehşeti! Arkasından gelip silahla vurdu

Antalya'da eski eş dehşeti! Arkasından gelip silahla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Antalya’da bir çocuk annesi kadın, kendisini takip eden eski eşi tarafından silahla vuruldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinden siyah bir otomobille kaçan şüpheli Ali K.’yı, yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye olay saat 10.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. 1 çocuk annesi Çiğdem B. (41) sabah saatlerinde marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakının yanına kahvaltıya gitmek üzere yürüyerek yola çıktı. Elinde poşetlerle apartman girişine gelen kadını arkasından takip eden eski eşi Ali K., Çiğdem B.’yi sağ kasığından silahla yaralayıp kaçtı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesi üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Çiğdem B., ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden siyah bir otomobille kaçan şüpheli Ali K.’yı, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
1/
Anahtar Kelimeler:
Antalya eski eş

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Ruhani'den ABD halkına çağrı: İzin vermeyin

Ruhani'den ABD halkına çağrı: İzin vermeyin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını açıkladı!

Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını açıkladı!

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Asker uğurlamada koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Asker uğurlamada koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diğer Haberler
İstanbul'da emekli maaşını çeken yaşlı adama gasp dehşeti

İstanbul'da emekli maaşını çeken yaşlı adama gasp dehşeti

KKTC'de mültecileri taşıyan tekne yan yattı

KKTC'de mültecileri taşıyan tekne yan yattı

Koronavirüs yasağı çocuğu ailesinden ayırdı

Koronavirüs yasağı çocuğu ailesinden ayırdı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'asker uğurlama töreni' uyarısı

İçişleri'nden 81 ile 'asker uğurlama töreni' uyarısı

İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 düştü

İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler

İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.