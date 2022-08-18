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Antalya'da eski kocanın falçatalı dehşetine 40 yıl hapis istemi! 'Başınızda ölmenizi bekleyeceğim'

18.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Nisan'da Antalya'da meydana gelen falçatalı dehşette eski koca Abdurezzak Aydın, eski eşi Meral ve Erden Fesli'yi yaralamış, ortalığı kan gölüne çevirmişti. Aydın hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, iddianamede Aydın'ın Meral ve Erden Fesli'ye yönelik "Ben size sizi yaşatmayacağım dememiş miydim? Polisler gelene kadar kan kaybından ölmenizi bekleyeceğim" ifadeleri yer aldı.

Antalya'da eski kocanın falçatalı dehşetine 40 yıl hapis istemi! 'Başınızda ölmenizi bekleyeceğim'

Olay, 6 Nisan günü saat 20.30 sıralarında, Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873'üncü Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Abdurezzak Aydın, Eylül 2021'de boşandığı Meral Fesli'nin oturduğu eve gitti. Aydın ile Meral Fesli ve 10 gün önce evlendiği Erden Fesli arasında tartışma çıktı. Abdurezzak Aydın, yanındaki falçatayla Meral Fesli'yi boyun ve sırt bölgesinden, Erden Fesli'yi de çenesinden yaraladı. Polisin kanlar içinde bulduğu Fesli çifti, ambulansla hastaneye götürüldü, gözaltına alınan Aydın ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Abdurezzak Aydın hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Aydın'ın, boşanma protokolünde aile konutunu çocuklarla yaşaması amacıyla eski eşi Meral Fesli'ye verdiği belirtildi.

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'SEN BAŞKASIYLA EVLENEMEZSİN, ÖLDÜRÜRÜM'

İddianamede, tutuklu Abdurezzak Aydın'ın 26 Mart'ta eski eşi Meral Fesli'yi arayarak, "Sen başkasıyla evlenemezsin, seni öldürürüm. Seni yaşatmayacağım, ben evin önünde bekliyorum, geldiğinde seni öldüreceğim. O adam evi terk etsin. Terk etmezse ikinizi de öldüreceğim" diye tehdit ettiği öğrenildi. Meral ve Erden Fesli'nin 29 Mart'ta evlendiği belirtilen iddianamede, sanık Aydın'ın olay günü kızını arayıp kapıyı açtırdığı, daha sonra onu dışarı çıkararak evin kapısını içeriden kilitlediği aktarıldı.

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FALÇAYLA BOYNUNU KESTİ, KAFALARINDA TAŞ PARÇALADI

İddianamede Aydın'ın, elindeki falçatayla eski eşi Meral Fesli'nin boynunu ve sırtını kestiği, falçatayı müşteki Erden Fesli'nin boynuna doğru salladığı fakat geri çekilmesiyle çenesini kestiği ifade edildi. Meral ve Erden Fesli'nin yardım istemek amacıyla balkona koştuğu, sanık Aydın'ın balkondaki süs taşıyla çiftin kafasına vurduğu ve taşın parçalandığı kaydedildi. Çiftin bayıldığı, gürültü üzerine gelen komşularının, sanık kapıyı kilitlediği için içeri giremedikleri belirtildi.

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'ÖLMENİZİ BEKLEYECEĞİM'

Aydın'ın, Meral ve Erden Fesli'ye yönelik "Ben size sizi yaşatmayacağım dememiş miydim? Polisler gelene kadar kan kaybından ölmenizi bekleyeceğim" ifadelerinin yer aldığı iddianamede, evin kapısının polisler tarafından kırılmasıyla şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

AYRI AYRI 20'ŞER YIL

İddianamede, Abdurezzak Aydın'ın tasarlayarak öldürme kastıyla hareket ettiği, ancak eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilip, her bir müşteki için ayrı ayrı 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(DHA)


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