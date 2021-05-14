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  4. Antalya'da faciadan dönüldü! Otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı

Antalya'da faciadan dönüldü! Otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı

14.05.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna giren otomobil, araç yıkama makinesine çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kovanlık mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt pompalarını sıyırıp geçen otomobil, araç yıkama makinesine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

İstasyon çalışanlarının müdahale ettiği sürücü, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, süratli olduğu gözlenen otomobilin toprak yığınına çarptıktan sonra havalanarak istasyona girdiği, bir kadının otomobili fark edip, geriye doğru kaçtığı görüldü.

(DHA)

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trafik kazası antalya

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