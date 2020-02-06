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  4. Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü!

Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Antalya'da viyadük yapımında beton blokların yerleştirilmesi sırasında ağırlığa dayanamayan vincin bomu (kolu) kırıldı. Bom ve beton bloklar kamyonun üzerine düşerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.Bulvar üzerinde yapımı devam eden viyadüğün beton bloklarının montajı sırasında ağırlığa dayanamayan vincin bomu, büyük gürültüyle kırıldı. Bom ve beton bloklar, vinci taşıyan kamyonun üzerine düştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Beton blok

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