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  4. Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü! Elektrik panosu adeta bomba gibi patladı

Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü! Elektrik panosu adeta bomba gibi patladı

23.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın, içerisine yemek tavası koyduğu enerji panosu, bomba gibi patladı. Şahıs, patlamayla birlikte kaçarak canını kurtarırken, tavanın alt kısmı delik deşik oldu. Patlama anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Çiçek Sokakta bulunan enerji panosunun patlama anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, bir vatandaşın kapağı açık vaziyetteki panonun içerisine elinde bulunan bir malzemeyi koyduğu, kapağını kapattığı anda panonun bomba gibi patladığı, koyan vatandaşın koşarak uzaklaştığı görüldü. Patlama sırasında kaçan ve canını zor kurtaran Ahmet Acar’ın, memleketi Adıyaman-Besni’den çalışma için Manavgat’a geldiği, bir süre çalıştıktan sonra işsiz kaldığı, harabe şeklindeki binada kalırken, çevredeki esnafların da kendisine yemek verdiği bildirildi.

"O YEMEĞİ YERKEN BİZ İŞ YERİNİ KAPATTIK"

Çiçek Sokakta pide fırını bulunan Hüseyin Kaya, Ahmet Acar’ın saf bir genç olduğunu belirterek “Bu arkadaşımız iş bulmak amacıyla gelmiş. Kısa bir süre bazı işlerde çalıştı. Saf temiz bir arkadaş. İşsiz kalınca bir süre karşıdaki merdiven altında açıkta yatıp kalktı. Şu sıralar karşıdaki virane binada kalıyor. Biz de kendisine kendi yemeğimizden veriyoruz. Olay günü tavada yemek verdik. O yemeğini yerken biz işyerini kapattık. İşyerinin kapalı olduğunu görünce yemek tavasını birilerinin almaması için kapağı açık olan elektrik panosunun içerisine koymuş. Kapağını kapatınca da patlama olmuş. Allah’tan hayatını kaybetmemiş. Elinde yanık var. Tava da delik deşik olmuş” dedi.

"BİRDEN PATLADI"

Yemek yedikten sonra fırını kapalı gördüğünü belirten Ahmet Acar, “Fırın kapalı olduğu için tavayı birileri almasın diye panonun içerisine saklamak istedim. Kapağı kapattığım anda birden patladı. Bende kaçıp canımı kurtardım. Elim yandı. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın” diye konuştu.

(İHA)

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patlama antalya
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