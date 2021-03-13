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Antalya'da feci kaza! 22 yaşındaki Burcu hayatını kaybetti

13.03.2021 02:25 | Son Güncelleme:
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Antalya'da feci kaza! 22 yaşındaki Burcu hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkarak kayalıklara çarpıp, ters dönerek 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D- 400 kara yolu Kaş- Kalkan bölümünün Kaş şehir içi geçişinde meydana geldi. Burcu Göktepe yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönerek yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe, ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burcu Göktepe, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Burcu Göktepe'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Aslen Kaş’a bağlı Gökçeören Mahallesi’nden olan Burcu Göktepe’nin Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Daha önce CHP Kaş İlçe Merkezi'nde asistan olarak çalıştığı öğrenilen Burcu Göktepe'nin, kaza sırasında ailesinin oturduğu Gökseki mevkiindeki evlerine gittiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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